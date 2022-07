Governo, Lollobrigida: irresponsabile non ridare parola al popolo

“L’irresponsabilità è di quelle forze politiche che pur se incompatibili tra loro, dal 2018 e in più occasioni, si sono messe insieme per evitare di ridare la parola al popolo italiano. Al governo non si va per occupare le poltrone ma per governare una Nazione, dando una visione strategica. Oggi il palazzo è asserragliato, la politica mostra la distanza dai cittadini e l’incapacità di leggere le loro istanze. Patetico il tentativo del M5S di aggirare il voto sul Dl Aiuti al Senato. Non si può dire di avere fiducia in un governo e poi non sostenere un provvedimento”.

Lo ha detto intervenendo a Start su Sky tg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.