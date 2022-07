Crisi, La Pietra: necessario nuovo governo per rilancio agricoltura

“Abbiamo bisogno di un governo forte e legittimato che sappia affrontare con forza le crisi di tanti settori che affliggono la nostra Nazione. Tra questi, quello che richiede un immediato intervento è senza dubbio il comparto agroalimentare”.



A dirlo in una nota il senatore di FdI Patrizio La Pietra, capogruppo in commissione Agricoltura in Senato.



“L’ agricoltura ha bisogno di una guida forte e determinata, un ministro che abbia una visione e un’idea chiara per risolvere le tante criticità che pesano sul sistema agricolo e agroalimentare, come l’attuale gravissima crisi idrica, la speculazione sul prezzo del grano, la crisi della pesca, con il caro gasolio o quella della zootecnia, con i rincari della materia prime e con la pesta suina.

È arrivato il momento di dare una svolta rendendo il mandato al popolo di eleggere una maggioranza coesa, forte e legittimata in grado di rilanciare il settore agroalimentare e tutti gli altri settori strategici italiani” conclude La Pietra.



