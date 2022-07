Governo, Lollobrigida: da crisi si esce con elezioni

Da una crisi di governo che è già nei fatti “si esce con le elezioni: quello che terrorizza tanto le forze politiche asserragliate in Parlamento, che non vogliono lasciare la poltrona e usano la scusa della responsabilità. Ma si è votato in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Israele e in Francia, dove esistono gli stessi problemi che attanagliano famiglie e imprese italiane. Quando non c’è possibilità di governare insieme, perché si pensa a tutto in modo diverso, si ricorre al popolo che giudica”. Lo ha detto intervistato dal Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Un’Italietta così rischia di veder pregiudicare tutto quello che si può fare in sostegno di imprese e famiglie, perché manca una strategia, manca una coesione, manca una capacità di governo. È oggettivo: l’unico strumento è ricorrere al voto popolare, che si richiede quando è impossibile governare insieme, come dimostrano le forze politiche che attualmente compongono la maggioranza Draghi”, ha aggiunto il presidente dei deputati FDI. “Il popolo del centrodestra è sicuramente compatto. Poi se qualche forza politica dovesse scegliere, invece, di permanere al governo con il Pd che, dobbiamo dircelo, è il responsabile dei disastri in Italia, e governare con il Partito democratico è come chiedere a Dracula di aiutare a risanare la banca del sangue: è impensabile”, ha concluso Lollobrigida.

