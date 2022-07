Draghi, Rampelli: 1300 Sindaci su 7904, la minoranza rumorosa

“La minoranza rumorosa di 1300 sindaci ha firmato affinché Draghi resti. Giorgia Meloni ha già espresso la propria indignazione per la rinuncia con questo atto a rappresentare anche quella metà di persone che vorrebbero andare al voto. Tuttavia va evidenziato che altri 6400, la maggioranza silenziosa, non vogliono che Draghi resti o comunque più istituzionalmente non hanno voluto utilizzare il loro ruolo con finalità di parte, non firmando. Se questo è il senso della democrazia, il Pd conferma che nella sua logica è sempre la minoranza a decidere. Non vogliono disabituarsi a governare senza aver vinto le elezioni”.

E’ quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia sulla sua bacheca Facebook.