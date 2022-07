Governo, Rotelli: Marcucci? Senso istituzioni non coincide con statuto Pd

“Insultando Giorgia Meloni, il senatore Marcucci dimostra non solo la sua ignoranza istituzionale, ma ancor più il nervosismo della sinistra. Una sinistra che temendo il giudizio degli italiani più di ogni altra cosa , cerca come ultima spiaggia, di farsi scudo delle istituzioni, che sono di tutti e non di una parte. È bene che queste persone, prima di pensare di poter insegnare qualcosa a Giorgia Meloni, imparino che il senso delle Istituzioni non coincide con lo Statuto del Pd”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.