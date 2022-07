Toscana – Rigassificatore Piombino: Regione e governo sordi ad una comunità

“La gioia del governatore Giani – che avrebbe addirittura detto ‘Draghi forever’ – per le parole di Mario Draghi sul rigassificatore di Piombino è del tutto fuori luogo. Vorremmo ricordare al governatore che rappresenta anche i cittadini che non amano il banchiere e che dovrebbe dire ‘Toscana forever’ e non ‘Draghi forever’.

Siamo di fronte ad una grave scorrettezza istituzionale. E’ palese che Governo e Regione si sono accordati al fine di escludere il Comune di Piombino dalla trattativa, venendo così meno al principio di leale collaborazione tra le istituzioni.

Ancor più da biasimare sono un Presidente del Consiglio e un Presidente di Regione che procedono dritti rimanendo sordi alle richieste di una comunità che, in nome dell’interesse nazionale, ha già dato molto.

Fratelli d’Italia parla del problema dell’autonomia energetica da anni. Come il sindaco Ferrari, vorremmo sapere perché il Ministro Cingolani ha identificato proprio il porto di Piombino che è il secondo porto italiano per numero di turisti. Non si rende conto che installando una nave metaniera per tre anni azzopperebbe l’attività turistica e ittica della zona. Prima di installare infrastrutture laddove non servono perché il Governo non ha vagliato altri porti idonei? Ed ancora, perché Cingolani e Draghi non sono interessati a soluzioni alternative come l’estrazione di gas dai numerosi giacimenti presenti nel mar Adriatico?

Da ultimo, c’è da dire che assumendo il ruolo di commissario, Giani sta mettendo in difficoltà gli uffici regionali perché agisce nella prospettiva di fare l’opera da commissario e non come presidente della Regione che opera nell’interesse dei cittadini della Val di Cornia e di Piombino. E’ chiaro da che parte non sta il governatore: non sta dalla parte dei toscani” lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano Francesco Torselli assieme ai consiglieri regionali FdI Diego Petrucci, Alessandro Capecchi, Vittorio Fantozzi e Gabriele Veneri.