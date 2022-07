Dl Semplificazioni: sinistra nasconde provvedimento sanatoria immigrazione

“La sinistra nel Decreto Semplificazioni, che dovrebbe riguardare prettamente le imprese, ha nascosto un provvedimento che è un avvelenamento di pozzi. Una vera e propria sanatoria dell’immigrazione clandestina che concede il permesso di soggiorno a tutti quegli immigrati che sono entrati o che sono trattenuti irregolarmente in Italia e per i quali sia stata inoltrata una domanda in base al decreto flussi del 2021. Una deroga pericolosa che nulla ha a che fare con le imprese e gli imprenditori, ma che rappresenta unicamente un via libera a chi viòla le norme sull’immigrazione, a discapito di tutti quegli stranieri che rispettano tempi e norme per entrare in Italia. Solo una sinistra irresponsabile fino alla fine può acconsentire a una sanatoria del genere nonostante le nostre coste siano continuamente prese d’assalto. Auspichiamo che in sede di conversione il Parlamento cancelli questa norma”.



Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco.