Governo, Lollobrigida: mettono in discussione certezza italiani: il voto

“Tante forze politiche stanno sommando tutto e il contrario di tutto. Inventano parole e si autoincensano con un termine: i responsabili. Io sono fiero di essere irresponsabile dei disastri causati dal PD. Oggi le gravi responsabilità che si possono imputare alle forze politiche che hanno governato la Nazione sono davanti agli occhi di tutti. Non c’è un solo problema degli italiani che si sta risolvendo, dall’immigrazione all’economia. E in queste ore stanno mettendo in discussione l’ultima delle certezze che i cittadini hanno in un sistema democratico. Hanno cercato in ogni maniera di evitare che si arrivi al voto del popolo perché possa avere un governo legittimato dalle urne. Adesso basta giochi di palazzo, elezioni subito”.

Lo ha detto intervenendo a ‘Piazza Italia’, organizzata da FDI Roma, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.