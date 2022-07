Ddl Concorrenza, Caiata: ora capiamo perchè Letta e Pd non faranno campagna elettirale in spiaggia

“Gli articoli 3 e 4 del provvedimento sul mercato e la concorrenza sono un fallimento nella forma e nella sostanza. Questa norma non ha rispettato i due rami del Parlamento: alcuni articoli, come quelli dei balneari, sono stati discussi in Senato, altri invece alla Camera. Fratelli d’Italia ha provato a tutelare in tutti i modi i titolari di aziende storiche e lo stesso dott. Bolkenstein aveva negato che la sua direttiva si rivolgesse alle imprese balneari. Ora finalmente capiamo il motivo per cui il segretario del PD Enrico Letta stamattina ha invitato a non andare a fare campagna elettorale nelle spiagge tra i balneari: perché la sinistra ha votato a favore della messa a bando di tutte le concessioni. Noi invece voteremo convintamente contro l’articolo 4 e non avremo paura di andare sui litorali a cercare consensi tra i cittadini”.

Così in Aula il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata.