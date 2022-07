Ddl Concorrenza, Zucconi: noi unici a tutelare balneari

“Fratelli d’Italia è stato l’unico partito che ha votato contro gli art. 3, 4 e 5 del Ddl Concorrenza sui balneari. FdI contesta fortemente l’art 3 perché si basa su presupposti falsi e su sentenze del Consiglio di Stato che, deliberando su questa materia, ha debordato le proprie funzioni. Con l’approvazione dell’art 3 e seguenti del Ddl la maggioranza mette in ginocchio più di 30mila aziende balneari, recando un danno irreparabile al sistema economico italiano. Il Pnrr non cita mai la questione balneare come impeditiva per l’accesso ai fondi. Basta con questa menzogna”.



Così in Aula il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, capogruppo in commissione Attività Produttive della Camera.