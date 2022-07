Elezioni, Rauti: FdI lavora al programma mentre altri fanno polemiche

“A settembre gli italiani sceglieranno da chi vogliono essere governati. E mentre altri si perdono in polemiche, Fratelli d’Italia, invece, lavora al programma. Come la riforma per il presidenzialismo, politiche sociali per gli anziani ed i poveri, un piano per favorire la natalità, politiche economiche per la riduzione delle tasse e del costo del lavoro; e infine sostegni alle imprese che assumono ed a chi vuole lavorare”.



A dirlo la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, vicepresidente vicario del gruppo, ai microfoni del Tg2.

