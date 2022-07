Procaccini: da “Repubblica” violenza morale e civile inaudita. Subito querela per diffamazione

Questa mattina sull’edizione romana e on line di La Repubblica è comparso un articolo dal titolo: “Gli affari sporchi di Fratelli d’Italia. Finanziamenti illeciti a Nicola Procaccini”. Ancora sconvolto dalla gratuita falsità di tale articolo, ho subito chiesto al mio avvocato di querelare per diffamazione sia gli autori che il quotidiano”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini. “L’articolo di oggi è solo l’ultimo di una serie sull’inchiesta di Terracina da parte di La Repubblica, che utilizza brandelli dell’ordinanza giudiziaria per dipingere un quadro totalmente avulso dalla realtà, anche da quella evocata dalla pubblica accusa. Nello specifico mi si attribuiscono dei finanziamenti illeciti, in occasione delle Europee 2019, mai ricevuti e neppure mai contestati da alcuna autorità giudiziaria. Ciò rappresenta un atto di una violenza morale e civile inaudita nei miei confronti. La campagna elettorale in corso non può giustificare in alcun modo una diffamazione così palese e spregiudicata”.

