Dl semplificazioni, Albano: Sinistra lontana anni luce da bisogni cittadini

“In questa fase di crisi economica Fratelli d’Italia ritiene urgente dare certezze ai contribuenti. Per questa ragione troviamo incomprensibile la bocciatura degli emendamenti, a mia prima firma, che chiedevano di abrogare la norma che obbliga i contribuenti a presentare i dati delle liquidazioni periodiche IVA – informazioni già in possesso dell’erario – e di mettere a regime il termine di versamento del 20 luglio per i contribuenti ISA. Si trattava di due proposte di buonsenso e sulle quali tutto il centrodestra ha votato a favore. Ancora una volta però, la sinistra si dimostra lontana anni luce dai reali bisogno dei cittadini”.

Lo dichiara in una nota Lucia Albano, deputato e componente di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze.

