Dl semplificazioni, Silvestroni: Oggi italiani sanno chi favorisce traffico esseri umani

“Oggi vince l’illegalità e l’impunità per chi viene in Italia illegalmente. La maggioranza PD e M5S boccia l’emendamento che ho firmato per non cancellare i reati ai clandestini. Gli italiani oggi conoscono ancora più chiaramente quali partiti favoriscono l’immigrazione illegale e chi la combatte, oggi sanno chi favorisce il traffico di essere umani. PD e M5S abbiano il coraggio di metterlo nero su bianco sui loro programmi elettorali per farsi giudicare dagli elettori in modo chiaro”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.