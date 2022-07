Fdi, Giovedì 28 luglio la direzione nazionale

Giovedì 28 luglio alle ore 12, presso la nuova auletta dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati (accesso da via di Campo Marzio 78), è stata convocata su richiesta del Presidente Giorgia Meloni la Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia, allargata ai parlamentari e ai coordinatori regionali del partito. All’ordine del giorno le elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre.



NOTA PER LA STAMPA – MODALITA’ DI ACCREDITO

I lavori della Direzione Nazionale si svolgeranno a porte chiuse e non saranno aperti alla stampa. Fotografi e cineoperatori che intendono effettuare delle immagini prima dell’inizio dovranno inviare una richiesta di accredito entro e non oltre giovedì 28 luglio alle ore 9 all’indirizzo e-mail: [email protected], indicando nome e cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico e testata.

