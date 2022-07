Immigrazione, FdI: Lamorgese travalica affari correnti e delibera nuove nomine

“Fratelli d’Italia presenterà una interrogazione per chiedere al presidente del Consiglio Draghi di verificare le azioni messe in atto dal Ministro dell’Interno. A fronte della richiesta da parte della Presidenza del Consiglio di portare avanti il proprio lavoro senza travalicare il limite del disbrigo dei cosiddetti “affari correnti”, il ministro Lamorgese ha proposto, e il Consiglio dei Ministri deliberato, le nomine dei nuovi prefetti, anche laddove potevano essere utilizzati i vicari già in carica, come capita da mesi. Il ministro Lamorgese che continua ad incrociare le braccia davanti al problema degli sbarchi incontrollati si adopera solo in quello che non dovrebbe. Come accaduto più volte, sembra che a questo governo interessino maggiormente le nomine e le poltrone piuttosto che gli interessi e la sicurezza nazionale. FdI si augura che Lamorgese si fermi qui con le nomine di alta amministrazione che prevedono il rapporto fiduciario con il Governo: questo Governo però non gode né della fiducia degli italiani né del Parlamento”.

Così in una nota i deputati di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali, Emanuele Prisco ed Augusta Montaruli.

