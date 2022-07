Semplificazioni, Osnato: Non votiamo provvedimento privo di misure per lavoratori italiani

“Le norme inserite nel decreto semplificazioni dalla maggioranza di sinistra non sono così fondamentali per far ripartire il settore produttivo, le nostre aziende e le famiglie come il governo vorrebbe far credere. Il rapporto tra contribuente e fisco non viene semplificato, né tantomeno agevolato. Il venir meno della delega fiscale è stata un’occasione persa, laddove la discussione si è concentrata unicamente intorno alla pessima riforma del catasto volta a una sicura tassazione sugli immobili. Troppe le incombenze destinate al contribuente invece che all’Agenzie delle Entrate che ad oggi ha il potere di intimare al governo di fare leggi e provvedimenti che si ripercuotono sui consumatori invece che eseguire le volontà del parlamento e del governo stesso!

L’immigrazione clandestina e la semplificazione burocratica del lavoro avevano bisogno, come più volte ribadito da FdI anche con emendamenti mirati, di una dignità autonoma per la propria risoluzione, invece di venir nascosta in due commi del provvedimento”.

Lo dichiara in Aula il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, capogruppo in commissione Finanze, annunciando il voto contrario di FdI al Dl Semplificazioni.

