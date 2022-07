Vigili Fuoco: no attenzioni da Governo dei migliori

FdI annuncia il deposito di emendamenti all’assestamento di bilancio per potenziare

organico di polizia e VV.F.



“Fratelli d’Italia esprime solidarietà ai Vigili del Fuoco che hanno proclamato lo stato di agitazione nazionale per chiedere un piano triennale di assunzioni che colmi il vuoto esistente tra la dotazione organica teorica e quella reale. Da tempo questo Corpo, così come anche gli altri, soffre di importanti carenze di organico e strutturali. Per questa ragione FdI ha presentato emendamenti all’assestamento di Bilancio al fine destinare risorse aggiuntive – 60 milioni per potenziare organico di Polizia e Vigili del Fuoco – ma anche per il pagamento degli straordinari: in particolare si vuole far fronte all’emergenza incendi che sta investendo il territorio nazionale. Le donne e gli uomini in divisa, ormai da anni costretti a turni aggiuntivi, mettono a rischio l’incolumità propria e meritano ben altra attenzione rispetto a quella che il “Governo dei migliori” non è riuscito a garantire. Non sono somme propagandistiche ma ragionevoli che con un po’ di buon senso e buona volontà possono trovare accoglimento trasversale”.



Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia della commissione Affari costituzionali, Emanuele Prisco e Augusta Montaruli firmatari degli emendamenti.