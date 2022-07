Camera, Trancassini: Votiamo scostamento ma basta con mance e mancette

“Fratelli d’Italia voterà a favore dello scostamento di bilancio, che libererà risorse per 14,3 miliardi di euro, ma questi soldi devono arrivare interamente nelle tasche degli italiani. Il governo la smetta di sperperare risorse per banchi a rotelle, reddito di cittadinanza, monopattino elettrici, mance e mancette. Ci auguriamo che da parte del governo ci sia la volontà di creare una cabina di regia che permetta a tutte le forze politiche di lavorare in maniera corale al fine di destinare queste importanti risorse agli italiani”.

Così in Aula Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.

