Decreto Semplificazioni, Albano: approvato ordine del giorno sul potenziamento del servizio doganale nelle Marche

“In sede d’esame del Decreto Semplificazioni alla Camera dei Deputati, è stato approvato un mio ordine del giorno che impegna il governo a potenziare la presenza degli uffici doganali in tutte le Marche, escludendo ogni forma di ridimensionamento.

Data l’importanza del servizio doganale è necessario che questo sia presente in maniera uniforme su tutto il territorio marchigiano, comprese le aree interne. Garantire un servizio di prossimità ed efficienza a cittadini e imprese può rappresentare un importante volano per la ripartenza economica della nostra regione”.

