“La posizione di Fratelli d’Italia sul conflitto in Ucraina è assolutamente cristallina e quella del PD è solo una pretestuosa polemica in vista delle elezioni. Per quanto Letta si sforzi di strumentalizzare, non ci sono dubbi sul posizionamento di un governo guidato da Giorgia Meloni: il nostro sarà il governo di una Nazione ancorata ai valori dell’occidente”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo alla trasmissione Time line in onda su Sky Tg24.