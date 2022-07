Elezioni, Fitto: e’ l’ora di definire un programma credibile e realizzabile

“Per Fratelli d’Italia e per tutto il centrodestra parlano i fatti. Tutte e tre le delegazioni dei partiti a Bruxelles hanno sempre votato a favore delle risoluzioni di condanna della Russia per l’invasione in Ucraina e a sostegno delle sanzioni. E lo stesso è accaduto in Italia. Quello a cui stiamo assistendo è un dibattito surreale. Io ci vedo il tentativo strumentale di costruire polemiche ad arte. Come ha spiegato Giorgia Meloni la nostra collocazione atlantista è nettissima. Ed è una condizione imprescindibile su cui Fratelli d’Italia non derogherà in alcun modo”. Così il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. “È l’ora di definire un programma credibile e realizzabile, – spiega Fitto – io sono un po’ più preoccupato dal fatto che nell’ultimo anno e mezzo la spesa pubblica italiana è cresciuta di quasi 50 miliardi. E il debito pubblico invece di 10 miliardi al mese. Sono temi che vanno approfonditi e affrontati. Proprio coma le tempistiche nella gestione delle risorse europee, sia nella programmazione 2014-2020 sia per quanto riguarda il Pnrr. Noi vogliamo parlare di cose concrete e cioè del fatto che, per esempio, al 31 dicembre dello scorso anno bisognava rendicontare 15 miliardi di euro del Pnrr ma ne sono stati rendicontati solo 5, e peraltro quasi tutti per progetti vecchi e già finanziati. I problemi del nostro Paese sono questi, non inutili polemiche elettorali spesso strumentali ed inventate”.

