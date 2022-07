Giustizia, Delmastro: Depositata pdl per patrocinio a spese dello Stato

“A seguito dell’iniziativa tenuta con la Camera Penale di Napoli, il 7 luglio scorso, nel capoluogo partenopeo, ho presentato una proposta di legge volta a dare slancio al patrocinio a spese dello Stato ed, in particolare, per garantire il pagamento in tempi rapidi del compenso all’avvocato rendendo esecutivo il relativo Decreto di liquidazione”. E’ quanto annuncia il deputato e responsabile del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, in una nota congiunta con la dirigente nazionale di FdI, Gabriella Peluso, il Presidente della Camera Penale di Napoli, avv.Marco Campora, l’avvocato promotore della proposta, Raffaele De Cicco e il giuslavorista, Giuseppe Fontanarosa.

“Subito dopo le elezioni del 25 settembre, la richiameremo per l’esame in Parlamento affinché possa essere esaminata tra le prime proposte di legge della nuova Legislatura”- ha spiegato Delmastro – in seguito interverremo anche sul patrocinio a spese dello Stato nelle controversie di lavoro con la attualizzazione del limite di reddito entro il quale è possibile accedere a questo importante beneficio” – ha aggiunto il deputato del partito presieduto da Giorgia Meloni. “Come abbiamo annunciato nella nostra iniziativa con la Camera Penale di Napoli e grazie all’on. Delmastro, il patto etico che sta alla base del patrocinio a spese dello Stato potrà essere sarà pienamente onorato da entrambe le parti” – ha aggiunto Peluso. “Siamo molto soddisfatti di vedere concretizzata in tempi rapidi la nostra proposta ed esprimiamo apprezzamento per un’azione politica di qualità” – ha evidenziato Campora.

“E’ segnale tangibile dell’interesse del partito nei confronti della nostra categoria professionale e della concreta volontà di sostenerla e valorizzarla”- ha aggiunto De Cicco.

“Con l’attualizzazione del reddito nel processo del lavoro, si darà ulteriore slancio al patrocinio a spese dello Stato in questo delicato settore” – ha concluso Fontanarosa.