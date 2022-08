“Sono addolorato ed incredulo rispetto a questa tragica notizia. Ho sentito il Direttore qualche giorno fa, propositivo e sempre sul pezzo. Oggi per il nostro Friuli Venezia Giulia e per tutto il mondo dell’informazione è una brutta giornata. Mi stringo, davvero commosso, ai suoi cari ed a tutta la sua famiglia del “Messaggero Veneto” ed “Il Piccolo”. Riposa in pace, sei stato un grande Direttore”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato friulano di Fratelli d’Italia.