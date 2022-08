Elezioni, Lollobrigida: no scambio presidenzialismo-autonomia, sono percorsi paralleli

“A chi si domanda se sia in atto uno scambio presidenzialismo-autonomia tra Fratelli d’Italia e Lega, ricordiamo che Salvini, come noi e dopo un lungo percorso della Lega iniziato da posizioni differenti, ha già da tempo sposato il presidenzialismo come garanzia della sovranità popolare e di efficienza dello Stato. Identico processo che abbiamo fatto noi sull’autonomia, inteso come percorso parallelo con le stesse finalità. La Costituzione va riformata in senso organico e non con toppe a colori come ha fatto la sinistra, spesso peggiorandone il testo e l’impianto (verificare alla voce ‘Titolo V’). Nel centrodestra, in questi trent’anni, il confronto ha portato sintesi virtuose che a sinistra non si sono verificate a causa di ancoraggi ideologici che, se si vuole davvero modernizzare l’Italia, vanno accantonati”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.