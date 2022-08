DL Infrastrutture, Lollobrigida: bene accoglimento Odg su agevolazioni A24-A25

RINNOVIAMO IMPEGNO A RENDERLE GRATUITE PER RESIDENTI CHE LE PERCORRANO PER STUDIO, LAVORO E SALUTE

“Bene l’accoglimento da parte del governo dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, a mia prima firma, che impregna l’esecutivo a concordare con il gestore delle tratte autostradali A24 e A25, secondo criteri da stabilire, delle forme di agevolazione per particolari categorie di cittadini che le utilizzano, residenti nelle regioni Lazio ed Abruzzo. Un indirizzo, questo, che rappresenta un primo spiraglio verso la risoluzione del problema dell’aumento dei pedaggi che per troppi anni, a causa dell’insipienza dei governi che si sono fin qui succeduti, ha gettato nel caos e nell’incertezza i cittadini e gli amministratori dei territori interessati, ai quali Fratelli d’Italia ribadisce pieno sostegno rinnovando anche l’impegno a rendere gratuite la A24 e A25 per i residenti che percorrano queste due arterie autostradali per motivi di studio, lavoro e salute”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.