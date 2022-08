Superbonus: Governo inserisca in DL Aiuti norma per superare responsabilità solidale

“Fratelli d’Italia ha chiesto in modo formale al Governo di adottare una norma nel decreto legge Aiuti volta a risolvere in via definitiva il superamento della responsabilità solidale nella cessione dei crediti del Superbonus. Riteniamo, infatti, che non si possa in alcun modo rischiare che migliaia di imprese abbandonino i cantieri o, addirittura, rischino il fallimento, per di più non solo non ultimando le opere ma lasciando ai committenti l’onere di far fronte a spese insostenibili. Il Governo ha il dovere di intervenire e non può certo assumere come alibi il tema di restare in carica per gli affari correnti. Qui si mette a rischio un comparto, quello dell’edilizia, che in misura significativa ha contribuito negli ultimi due anni all’aumento del Pil, a tacere del pericolo in cui metterebbe centinaia di committenti privati che avevano fatto affidamento sulle norme inizialmente in vigore”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo e il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti.