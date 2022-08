Scuola: da Calenda dichiarazioni offensive verso studenti

“Le dichiarazioni di Carlo Calenda, secondo il quale nel nostro sistema scolastico dovrebbero esserci solo licei, sono offensive nei confronti degli studenti che frequentano gli istituti tecnici e professionali. I licei sono importantissimi e Fratelli d’Italia li ha sempre difesi dal tentativo della scuola progressista di modificarne la natura: semmai andrebbero rivalutati gli istituti tecnici ed i professionali per renderli più attrattivi. E’ giusto lasciare questi percorsi per chi intende privilegiare una preparazione tecnica altamente specializzata e per chi scelga di entrare nel mondo del lavoro. Questo programma del centrosinistra sulla scuola dimostra ancora una volta come, al di là della solita demagogia, non ci sia alcuna attenzione verso gli studenti”.



Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento istruzione, e Ella Bucalo, responsabile scuola.