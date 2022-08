Marcinelle, Delmastro: Letta certifica distanza lunare tra lui e Italia reale

“Enrica Letta, oltre a non essere un fine stratega, oggi certifica la distanza lunare fra lui e l’Italia reale in tema di immigrazione. Meloni ricorda la nostra emigrazione fatta di integrazione tramite il lavoro. Meloni ricorda che possiamo essere fieri degli emigranti italiani che hanno creato ricchezza nel mondo. Giorgia Meloni ricorda che l’immigrazione che rivendica diritti e non si integra per il tramite del lavoro non è l’immigrazione che vogliamo. Difficile da capire per una sinistra che ha smarrito le ragioni del lavoro sulla via dell’ideologia immigrazionista. Giorgia Meloni divide come dice Letta? No! Discerne fra chi si integra con il lavoro e chi si disintegra nella filiera pelosa della accoglienza con i suoi costi insostenibili”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.