Elezioni, Ciriani: inflazione è grave problema. Fissare in sede europea tetto acquisto gas

“L’inflazione è un grave problema che riguarda l’intero Occidente, non soltanto l’Italia. In massima parte deriva dall’aumento esplosivo dei costi dell’energia che poi è peggiorato dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Quindi serve agire non soltanto come ha fatto il governo con aiuti, sussidi e crediti d’imposta, ma serve agire come abbiamo scritto anche nella nostra risoluzione approvata in Parlamento per fissare in sede europea un prezzo massimo all’acquisto del gas”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, nel corso di un’intervista al Tg5.