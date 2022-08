Elezionil, Iannone: Speranza capolista in Campania è pesante ceffone a De Luca

“Nel circo delle candidature PD ci troviamo il ministro Speranza candidato capolista in Campania. Che fine faranno le feroci critiche del governatore De Luca? Lo vedremo ora a suo sostegno. Solita pantomima che vale solo in tempi non di campagna elettorale. Nel ‘matrimonio di paccheri’ che è stato riservato con le candidature PD al governatore campano quello di Speranza è certamente il ceffone più forte. Ma si sa De Luca tiene famiglia e si deve stare, come si dice dalle nostre parti”.



Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Condividi