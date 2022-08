Elezioni, de Bertoldi: da Calenda solo farneticazioni, FdI partito della coerenza e contro inciuci

“Carlo Calenda, in preda al dramma di un terzo polo che non riesce a decollare, farnetica ipotizzando un governo Draghi con tutti dentro! Fratelli d’Italia non è il partito degli inciuci, come lui e i suoi accoliti, ma una forza politica che ha costruito il suo consenso sulla chiarezza, la coerenza, l’onestà, ed un programma ben preciso, che nulla ha a che vedere con lo statalismo assistenzialista del Partito democratico al quale lui continua ad appartenere di fatto quale europarlamentare eletto. Gli italiani hanno ben capito che il terzo polo non è altro che un gioco delle tre carte, ispirazione del Pd, per cercare di ingannare gli italiani e contribuire a riportare la sinistra sulle poltrone del potere. Il centrodestra saprà dare una dimostrazione di compattezza, come l’ha data nelle Regioni nelle quali amministra, e soprattutto Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni saranno il punto di riferimento imprescindibile per chiunque pretenda coerenza dalla politica, programmi ben chiari e definiti nell’ottica dello sviluppo del Paese e non dell’assistenzialismo, tanto caro alle politiche sinistroide”.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.





Condividi