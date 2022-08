Fisco, Bignami: bene Meloni su fideiussione per chi arriva da Paesi extra europei

“Bene le dichiarazioni di Giorgia Meloni su fideiussione a chi arriva in Italia da Paesi extra europei. La nostra Nazione fonda la sua economia sulle PMI e le imprese famigliari che, negli ultimi anni, hanno sofferto troppo la concorrenza sleale di quegli imprenditori, spesso stranieri, che, senza alcuna regolamentazione e in assenza di controlli, hanno costruito la loro fortuna sulle spalle degli italiani. Una situazione gravissima per la quale Fratelli d’Italia si impegnerà a porre rimedio fin dal primo giorno di Governo, imponendo regole a chi fino ad oggi le ha violate, a partire dalla richiesta di una fideiussione bancaria a garanzia del pagamento delle tasse a chiunque, arrivato da un paese extra Ue, voglia aprire in Italia una nuova attività”.

Così Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale FdI dei mondi produttivi.