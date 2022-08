Elezioni, Bignami: Per Letta follie proposte Meloni? Bene, ora chiaro chi sta con italiani e chi no

Ringrazio Enrico Letta per aver messo nero su bianco e definito ‘follie’ le tre importanti proposte di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia: obbligo di una fidejussione per quegli stranieri, soprattutto extracomunitari, che vogliono aprire una attività in Italia cosi da impedire loro di non pagare le tasse, agire nell’illegalità e infine chiudere i battenti prima che lo Stato se ne accorga; attuare il blocco navale fuori dai nostri confini per difenderci dalla immigrazione clandestina; rinegoziare il Pnrr in base alle nuove esigenze. Dal segretario del Pd un ulteriore chiarimento su chi sta veramente dalla parte dell’Italia e degli italiani e chi no.

