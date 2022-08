Elezioni, Montaruli: No a misure fumose PD, sì a più assumi, meno paghi (video)

“I giovani non sono una bandierina da sventolare come fa il PD. Noi di Fratelli d’Italia proponiamo misure serie che aiutino i giovani a trovare lavoro e a mettere su famiglia. Occorre serietà e pragmatismo, quello che adotteremo noi con il taglio al cuneo fiscale e gli incentivi per l’assunzione secondo il principio del ‘Più assumi, meno paghi’. Non servono le misure aleatorie e fumose proposte dalla sinistra, quali patrimoniali per cifre non precisate da destinare ai diciottenni o il reddito di cittadinanza. Entrambe misure che guardano ai giovani sempre in un’ottica passiva”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in diretta a Diario del giorno, in onda su Rete4.

