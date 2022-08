Nicaragua, Delmastro: Solidarietà per arresto Mons. Alvarez

“Solidarietà al Vescovo e alla chiesa cattolica del Nicaragua per l’arresto del vescovo Rolando Josè Alvarez ad opera delle forza del regime brutale e sanguinario di Daniel Ortega.

Anche in Nicaragua la cristianità è baluardo delle libertà, calpestate brutalmente dal regime del socialismo reale di Ortega.

La brutalità dell’arresto, avvenuto nella sede della curia, convince sempre di più della necessità di una politica estera e diplomatica volta a tutelare la libertà religiosa dei Cristiani, perseguitati in tutto il mondo dai regimi di socialismo reale e dall’integralismo islamico. I Cristiani in tutto il mondo sono presidio di democrazia e pluralismo. Difenderli significa difendere un mondo più libero e plurale. Sarà un impegno concreto del nuovo governo”.

Così Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e presidente dell’intergruppo per la tutela della libertà religiosa dei cristiani del mondo.