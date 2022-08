Pd, Trancassini: vicenda grave, De Angelis si dimetta da presidente consorzio

“Se il buongiorno si vede dal mattino per Enrico Letta oggi butta malissimo. Le vicende che coinvolgono Ruberti e La Regina sono molto gravi e per loro la condanna deve essere unanime e senza se e senza ma. Ricordo, inoltre, che De Angelis è presidente del consorzio unico industriale della Regione Lazio e gestisce milioni di euro anche del Pnrr e alle parole di condanna del segretario Letta devono fare necessariamente seguito anche le immediate dimissioni da presidente del consorzio. Dopo quanto avvenuto, De Angelis non può restare un minuto in più al suo posto a gestire tranquillamente milioni di euro”.

Così Paolo Trancassini, deputato e coordinatore Regione Lazio di Fratelli d’Italia.