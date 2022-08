Elezioni, Ciaburro: Reddito cittadinanza scoraggia assunzioni anche in agricoltura

“Il settore agricolo è tra i più colpiti dai due anni di pandemia. Con la guerra in Ucraina si sono aggiunti gli aumenti dei costi dell’energia e delle materie prime. Il fabbisogno di lavoratori per il settore agricolo si aggira intorno ai 100 mila addetti e a piegare ancora di più una delle eccellenze italiane è lo strumento del reddito di cittadinanza che scoraggia le assunzioni, creando una malsana concorrenza tra reddito e lavoro. Fratelli d’Italia da sempre lavora per proteggere i nostri agricoltori, promuovendo contratti di filiera che garantiscano una remunerazione adeguata del prodotto agricolo, vera avanguardia del Made in Italy”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.