Elezioni, Foti: Governo dei migliori non ha tutelato agricoltura

“Proteggere gli agricoltori, difendere le nostre terre dai cambiamenti climatici, tutelare i nostri prodotti soprattutto dalla concorrenza sleale. Questi sono solo alcuni degli obiettivi di Fratelli d’Italia per rilanciare uno dei settori trainanti della nostra economia. L’agricoltura va sostenuta e tutelata perche mai come in questo periodo è sotto attacco. Non sono bastate la pandemia e gli aumenti causati dalla guerra in Ucraina: a rendere difficile la vita di migliaia di imprenditori stanno contribuendo anche il reddito di cittadinanza e le scelte scellerate dell’Unione Europea. È il caso del sistema Nutriscore che vorrebbe declassificare i più pregiati prodotti agricoli italiani, o del fenomeno dell’italian sounding che spaccia per italiani i prodotti agricoli stranieri, danneggiando i nostri imprenditori per miliardi di euro. Fratelli d’Italia difenderà in Europa e nel mondo quest’eccellenza, come non ha mai fatto il governo “dei migliori” in questi ultimi anni”.

Lo dichiara Tommaso Foti, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Ambiente.