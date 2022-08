Elezioni, Prisco: Nel PD altro candidato contro Israele. Letta stai sereno?

“Prima Raffaele La Regina, ora Rachele Scarpa: un altro candidato Pd nega il diritto di difesa da parte di Israele. Per carità, nulla di nuovo, che a sinistra ci fosse più di qualcuno che avesse idee molto discutibili su Israele lo sanno anche i muri ma proprio per questa ragione il segretario del Pd anziché demonizzare strumentalmente FdI dovrebbe pensare a fare piazza pulita di alcuni suoi esponenti. E soprattutto non portarli in Parlamento. Enrico tu stai sereno con questi candidati? Noi siamo preoccupati per le istituzioni italiane, con certa gente in giro che potrebbe essere addirittura eletta in Parlamento”.

Lo dichiara Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia.