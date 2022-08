Elezioni, Varchi: Scarpa su Israele? Letta faccia nuovo video per comunità internazionale

“Da tempo assistiamo al tentativo strumentale e maldestro del PD di impartire lezioni di geopolitica a Fratelli d’Italia ma la realtà è che, come all’apertura di un vaso di Pandora, e’ lo stesso Partito Democratico a dover fare i conti con le posizioni anti-Israele di diversi esponenti che Letta vorrebbe addirittura portare in Parlamento. Forse il segretario del Pd dovrebbe fare un nuovo video in lingua straniera e spiegare alla comunità internazionale come mai nel suo partito serpeggia questo sentimento”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.