Pnrr, Meloni: Gentiloni conferma quello che Fratelli d’Italia cerca di spiegare da tempo, forse così lo capisce pure Letta

“Forse così lo capisce pure Enrico Letta. Il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, spiega che, di fronte all’attuale scenario di crisi, molti governi europei stanno chiedendo qualche concreto aggiustamento ai piani di attuazione del Next Generation EU, come il PNRR italiano. È esattamente quello che Fratelli d’Italia cerca di spiegare da tempo: di fronte alla crisi economica ed energetica, occorre apportare alcune modifiche al PNRR, concepito prima dello scoppio della guerra in Ucraina e pertanto in un contesto radicalmente diverso dall’attuale. Solo una considerazione di buon senso, contro la quale però la sinistra e i soliti giornali ideologizzati si sono scagliati paventando catastrofi indicibili. Eppure sarebbe bastata una telefonata a Gentiloni per evitare questa ennesima figuraccia”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Condividi