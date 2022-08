Elezioni, Caiata: Sinistra offre liberalizzazione droghe, noi diritto allo sport

“Lo sport ricopre un importante ruolo di coesione sociale ed è fondamentale per la diffusione di uno stile di vita sano non solo tra i più giovani. I ragazzi di oggi sono i cittadini di domani, e i giovani sportivi sono un capitale su cui l’Italia deve investire per il proprio futuro. A una sinistra che offre la liberalizzazione delle droghe, Fratelli d’Italia risponde con il “diritto allo sport” come prevenzione dalle devianze. Come sostiene Giorgia Meloni, lo sport sarà per il futuro governo di centrodestra un investimento strategico. Per il bene loro e della nostra Italia”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata.