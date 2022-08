Possibile nessuno sappia significato parola ‘devianze’?

“Leggo decine e decine di comunicati stampa di esponenti del Pd che contestano Giorgia Meloni per aver sostenuto che lo sport sia lo strumento migliore per contrastare le devianze. Ma possibile che nessuno, dico nessuno, da Letta in giù, conosca il significato della parola devianze? O sono tutti ignoranti o sono tutti in malafede?”

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.