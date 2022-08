Piacenza, Ferro: sinistra tace su suo fallimento e attacca strumentalmente Meloni

Immagini stupro coperte e riprese da quotidiano

“La sinistra che anche ieri ha taciuto di fronte all’ennesimo fallimento delle politiche migratorie oggi accusa strumentalmente Giorgia Meloni di aver pubblicato sui social un video dello stupro di Piacenza. Peccato che il video pubblicato non solo sia quello pubblicato da un importante quotidiano nazionale ma le immagini erano state volutamente e completamente coperte dallo stesso giornale. Quelle immagini, tremende, che la sinistra dovrebbe tenere bene a mente perché se in Italia abbiamo una immigrazione incontrollata è esclusivamente per colpa sua”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.