Elezioni, Lollobrigida: Sensi pensi a problemi Pd Latina, Colosimo persona giusta candidata al posto giusto

“Il deputato del Pd Sensi, invece di farneticare, chieda ai suoi e al presidente della Regione Lazio Zingaretti le ragioni per le quali è stata istituita la Commissione Trasparenza e Pubblicità e Chiara Colosimo è stata votata Presidente della stessa in Regione Lazio. A lui, come ai suoi colleghi, non saranno sfuggiti i problemi che il suo partito ha avuto a Latina in questo ambito e certamente saprà che il 4 settembre gli abitanti della città pontina torneranno al voto per irregolarità gravi che portarono all’elezione dell’ex sindaco Coletta. Chiara Colosimo è la persona giusta, candidata al posto giusto, e potrà al meglio rappresentare quel bisogno di trasparenza e competenza che i cittadini invocano”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, replicando al deputato del Pd, Filippo Sensi.