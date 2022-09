Elezioni, Bignami: Estendere tutela a lavoratori autonomi

No lavoratori di serie A e di serie B

“Tutti i lavoratori, autonomi o dipendenti, sono uguali per noi di Fratelli d’Italia e hanno diritto alla medesima tutela di fronte alle difficoltà. Così come ricorda Giorgia Meloni, è inammissibile che in Italia ci siano ancora differenze nell’impiego di ammortizzatori sociali tra partite IVA e dipendenti. Se per questi ultimi esistono cassintegrazione e NASPI, occorre che la medesima tutela venga estesa anche agli autonomi. Noi di FDI ci siamo già battuti per sostenere le partite IVA durante la crisi provocata dalla pandemia continueremo a farlo con ancor più determinazione una volta al Governo. Perché per FDI non esistono lavoratori di serie A e di serie B, ma solo lavoratori che hanno uguali diritti”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.