Gas, La Russa: Su Piombino Governo mal consigliato da PD

Città ancora in credito per mancato rispetto accordi su bonifiche acciaierie

“Da Fratelli d’Italia nessuna preclusione sui rigassificatori sicuramente utili per raggiungere l’autonomia energetica che noi vogliamo. Nel caso specifico di Piombino il governo, mal consigliato dal Pd, ha fatto due errori: ha scavalcato l’amministrazione e i cittadini e non ha approfondito le possibili alternative. Fratelli d’Italia al governo valuterà tutte le soluzioni e le possibili alternative fermo restando che Piombino è ancora in credito con lo Stato per colpa dei governi passati che non hanno rispettato gli accordi sulle bonifiche delle acciaierie”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia.