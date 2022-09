Elezioni, Bignami: cambiare paradigma fiscale per sostenere famiglie

Si a quoziente familiare, aumentare 50% assegno unico universale

“La famiglia è il nucleo attorno al quale si costruisce, per cultura e tradizioni, la nostra Nazione. Per questo, dice bene Giorgia Meloni quando afferma che l’ordinamento fiscale del Paese deve tenere conto della composizione e delle caratteristiche delle famiglie attraverso il cosiddetto “quoziente familiare”. Noi di Fratelli d’Italia, quindi, attueremo una volta al Governo un cambio del paradigma fiscale che ha come obiettivo un sostegno concreto alle famiglie aumentando del 50% l’assegno unico universale, portandolo a un massimo di 260 euro per figlio. Perché il futuro della nostra Nazione è rappresentato dai figli dei nostri cittadini e Fratelli d’Italia lavorerà sempre per garantire agli italiani un futuro”.