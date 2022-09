Elezioni, Delmastro: Da Di Maio delirio indegno

Nessuna giustificazione per sua caduta di stile

“In un delirio indegno di un Ministro Di Maio, al rientro dalla missione a Kiev, equipara la tragedia che sta avvenendo in Ucraina alla “guerra economica” in cui sprofonderebbe l’Italia se vincesse il centrodestra. L’infelice e immorale paragone è un insulto a chi sta morendo sui campi ucraini, una ferita alle imprese che non arrivano a fine mese per via dei costi energetici, alle famiglie inginocchiate dal caro bollette. Nessuna giustificazione per tale caduta di stile. A Di Maio può essere riconosciuta una sola attenuante: al rientro da Kiev avrà consultato i sondaggi e avrà compreso che la sua parabola politica, nonostante il titanico tentativo di riciclarsi come ultimo dei mohicani centristi, è al termine”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri.